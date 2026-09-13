Vídeo: Haaland incendeia o dérbi de Manchester com gol polêmico

Erling Haaland incendiou o dérbi de Manchester com um gol polêmico, depois que o atacante do Manchester City conseguiu balançar as redes do Manchester United aos 60 minutos, na noite deste domingo, no estádio Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League.

O gol de Haaland saiu depois que seu companheiro Josko Gvardiol lançou um cruzamento na área, que chegou ao atacante norueguês, que colocou a bola nas redes, mas o auxiliar levantou a bandeira assinalando impedimento, levando o árbitro Michael Oliver a decidir anular o gol inicialmente, antes que o árbitro de vídeo interviesse para revisar o lance e verificar a validade da decisão.

Após recorrer à tecnologia do vídeo, Michael Oliver decidiu validar o gol a favor do Manchester City, depois de constatar que o cruzamento de Gvardiol havia tocado no pé de Patrick Dorgu antes de chegar a Haaland, que já estava em posição de impedimento no momento do lançamento da bola. No entanto, o toque do zagueiro do Manchester United alterou o rumo da jogada, levando o árbitro a considerar que a bola passou a estar em uma nova situação e a validar o gol.

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O gol de Haaland saiu contra o andamento da partida, diante da grande pressão que o Manchester United impôs ao Manchester City, especialmente após a inferioridade numérica, decorrente da expulsão de Phil Foden aos 23 minutos, quando os jogadores do United desperdiçaram mais de uma chance diante do gol do time celeste, antes de a bola chegar a Haaland em uma das poucas oportunidades que surgiram para o City, colocando sua equipe em vantagem.

Com esse gol, Haaland elevou sua contagem para 9 gols contra o Manchester United, mantendo o atacante norueguês seu impressionante brilho diante do vizinho no dérbi.

Vale destacar que a vitória elevará a pontuação do Manchester City para 12 pontos (o aproveitamento máximo), empatado com o líder Arsenal, enquanto a pontuação do Manchester United permanecerá em 4 pontos.







