Vídeo: Haaland frustra o Senegal e leva a Noruega às oitavas de final da Copa do Mundo

A seleção da Noruega garantiu oficialmente sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após conquistar uma vitória emocionante sobre a seleção da Senegala por 3 a 2, na partida que os colocou frente a frente na segunda rodada da fase de grupos.

A seleção norueguesa elevou sua pontuação para 4 pontos, ocupando o segundo lugar do Grupo 9, atrás da França, líder com 6 pontos, enquanto a seleção senegalesa não conquistou nenhum ponto, ficando em terceiro lugar empatada com o Iraque, que ocupa a quarta posição.

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A primeira grande chance da Noruega surgiu poucos minutos antes do fim do primeiro tempo, quando Marcus Pedersen aproveitou um erro grave do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly para marcar o primeiro gol aos 43 minutos, dando vantagem à sua seleção antes do intervalo.









Haaland continua fazendo história

Com o início do segundo tempo, Erling Haaland se impôs como o grande protagonista da partida, ao marcar o segundo gol da Noruega aos 48 minutos, aproveitando um passe preciso que o colocou cara a cara com o gol, conseguindo mandar a bola para o fundo da rede do goleiro Édouard Mendy.









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A seleção senegalesa não desistiu, e Ismaïla Sarr conseguiu diminuir a diferença rapidamente ao marcar o primeiro gol de sua seleção aos 53 minutos, trazendo a partida de volta ao clima de disputa.









Mas Haaland voltou a marcar aos 58 minutos, após aproveitar um erro defensivo dentro da grande área e marcar seu segundo gol pessoal e o terceiro da seleção da Noruega, elevando sua contagem para 4 gols na atual edição da Copa do Mundo.









Despertar tardio do Senegal

Nos minutos finais, a seleção senegalesa tentou voltar ao jogo, e Ismaïla Sarr conseguiu marcar seu segundo gol pessoal e o segundo gol do Senegal aos três minutos do tempo de acréscimo; no entanto, o gol chegou tarde demais e não foi suficiente para evitar a derrota.









Com essa vitória, a seleção norueguesa garantiu a classificação para as oitavas de final, enquanto as chances do Senegal ficaram extremamente complicadas antes do confronto contra o Iraque na última rodada da fase de grupos.