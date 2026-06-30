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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Goleiro da Holanda impede dois gols do Marrocos em um minuto

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
B. Verbruggen
A. Hakimi
N. El Aynaoui
Países Baixos
Marrocos
México

O brilhante desempenho do goleiro holandês impede os Leões do Atlas de avançarem

O goleiro da Holanda, Bart Verbruggen, salvou a sua seleção de sofrer dois gols contra o Marrocos em apenas um minuto, com duas defesas espetaculares, durante a partida disputada entre as duas seleções no Estádio de Monterrey, no México, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Aos 18 minutos da partida, Achraf Hakimi cobrou um escanteio pela direita, lançando uma bola cruzada, que Nael El-Ainawi subiu para cabecear com força, mas o goleiro do Brighton defendeu com maestria.

Poucos segundos depois, a bola chegou a Ashraf Hakimi na entrada da área da Holanda, que disparou um chute forte, que o goleiro holandês conseguiu afastar com dificuldade.

O vencedor deste confronto disputará as oitavas de final da Copa do Mundo contra a seleção do Canadá, que eliminou a África do Sul ao vencê-la por 1 a 0.




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