O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol após uma vitória tranquila sobre o seu visitante, o Málaga, por 4 a 0, na partida que os reuniu neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, pela LaLiga.

Bellingham marcou o primeiro gol do Real Madrid aos 19 minutos, após um belo arranque com o qual furou a defesa do Málaga e mandou uma bola espetacular às redes.

Os jogadores do Málaga reclamaram, pedindo a marcação de uma falta de Bellingham no início do lance, mas o árbitro confirmou a validade do gol.

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Aos 26 minutos, Bellingham contribuiu para um novo gol, ao mandar uma cabeçada forte em direção à meta que um dos jogadores do Málaga tentou tirar, mas a bola bateu nas costas do goleiro Alfonso Herrero e foi parar nas redes.

Aos 30 minutos veio o terceiro gol do Real Madrid, por meio de Kylian Mbappé, que aproveitou um belo cruzamento de Arnold para o Merengue decidir a partida cedo.









Aos 90+1 minutos, Arda Güler marcou o quarto gol após um belo passe do jogador turco para Vinícius, que passou com habilidade pelo zagueiro do Málaga e devolveu a bola a Güler diante da meta, que a colocou facilmente às redes.

O Real Madrid elevou seus pontos para 9, na primeira colocação, ultrapassando o Atlético de Madrid, que tem sete pontos, enquanto o Málaga permaneceu com um único ponto, na 18ª posição.

Apesar de o técnico José Mourinho ter feito 5 mudanças na escalação com a qual disputou a partida contra a Real Sociedad, o Merengue mostrou-se coeso.

Mourinho escalou desde o início Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella, Brahim Díaz e Eduardo Camavinga, enquanto deixou no banco alguns outros jogadores, com destaque para Bernardo Silva, Konaté e Dumfries.

Durante o segundo tempo, o ritmo do Real Madrid diminuiu bastante, após a tranquilidade quanto ao resultado no primeiro tempo da partida.

Mourinho colocou Diomande no lugar de Brahim Díaz aos 65 minutos, e depois pôs Bernardo Silva em campo aos 75 minutos no lugar de Valverde para dinamizar a equipe.

Aos 85 minutos, o árbitro marcou um pênalti para o Málaga, e os jogadores do Real Madrid reclamaram, levando o árbitro a recorrer à tela da tecnologia de vídeo para rever o lance, anulando sua decisão após constatar que a bola foi da cabeça de Rüdiger, que a rebateu enquanto estava na barreira, direto para o braço de Diomande, sem intenção.

O Real Madrid recuou para se defender e tentar desferir contra-ataques, diante do avanço do Málaga ao ataque na esperança de marcar um gol de honra.

Arda Güler entrou aos 87 minutos no lugar de Jude Bellingham, e o Real Madrid conseguiu aproveitar o avanço do Málaga ao ataque, desferindo um contra-ataque rápido que terminou no quarto gol, a partir de uma bela troca de passes entre Güler e Vinícius.

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