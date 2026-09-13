O Barcelona manteve o início perfeito no Campeonato Espanhol, após conquistar a quinta vitória consecutiva ao superar o Levante pelo placar de (4 a 2), na quinta rodada da competição, em uma partida na qual a equipe catalã impôs seu domínio por longos períodos antes de recuar de forma evidente nos minutos finais, dando aos donos da casa a chance de voltar ao jogo.

O Barcelona entrou na partida em busca de recuperar a liderança do campeonato com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid, poucas horas depois da vitória deste último sobre o Rayo Vallecano. Hansi Flick optou por sua escalação habitual no esquema 4-3-3, com Gordon, Raphinha e Lamine Yamal no ataque, enquanto Rodri começou no meio-campo.

O primeiro gol veio por meio de Xavi Espart, que recebeu a bola na entrada da área e avançou antes de disparar um chute rasteiro preciso de um ângulo fechado, que balançou as redes aos cinco minutos, dando ao Barcelona a vantagem inicial.

Após o gol, o Barcelona continuou impondo seu estilo habitual, com posse e movimentação constante da bola, aproveitando o brilho de seus jogadores em todos os setores, enquanto o Levante tentava buscar uma reação por meio de duas tentativas de Ratkov e Brugué aos 16 minutos, mas a defesa da equipe catalã se manteve sólida e lidou com as duas tentativas sem permitir uma mudança no rumo da partida.

Diante do claro domínio dos visitantes, a dupla ofensiva Raphinha e Lamine Yamal seguiu criando perigo, e o brasileiro foi mais uma vez uma das principais chaves do jogo do Barcelona, após aproveitar um erro de Mandi ao afastar a bola, dominando-a com maestria antes de enviar um cruzamento preciso para Lamine Yamal.

Yamal se viu diante do gol em posição ideal e não hesitou em colocar a bola dentro das redes vazias, ampliando a vantagem do Barcelona para (2 a 0) aos 19 minutos, confirmando a grande superioridade da equipe catalã sobre os donos da casa.

O cenário não mudou muito após o segundo gol, já que o Barcelona continuou controlando o andamento do jogo, e os companheiros de Pedri mantiveram sua superioridade em meio às tentativas limitadas do Levante, encerrando a equipe catalã o primeiro tempo com uma vantagem confortável e merecida.

Gol logo no início

No começo do segundo tempo, o Barcelona fez uma alteração com a entrada de Christensen no lugar de Martín, mas isso não afetou a estrutura da equipe, que continuou pressionando e dominando, enquanto o Levante se via incapaz de sair de seus setores de forma regular.

Aos 48 minutos, o Barcelona conseguiu um pênalti após Mandi tocar a bola com a mão em seguida a uma nova arrancada de Lamine Yamal. O jogador espanhol se encarregou da cobrança e chutou com tranquilidade para dentro das redes, marcando o terceiro gol e colocando sua equipe em uma situação mais confortável.

Depois de chegar ao terceiro gol, a equipe continuou criando oportunidades, e Raphinha esteve perto de acrescentar um novo gol aos 55 minutos, após receber um passe de Gordon e tentar aproveitá-lo com um chute em direção ao gol, mas a bola passou raspando a trave.

Com a partida entrando na última meia hora, o Levante começou a mostrar mais ousadia, e surgiram chances por meio das quais poderia ter diminuído a diferença, mas nem Bardhi nem Romero conseguiram aproveitar suas tentativas aos 61 minutos, mantendo o Barcelona à frente por três gols a zero.

As alterações de Flick mudam o rumo da partida

Hansi Flick decidiu fazer uma série de alterações para revigorar seu elenco, colocando em campo Dani Olmo, Adama e Bernal, enquanto saíram Lamine Yamal, Gordon e Pedri, mas essas substituições afetaram de forma evidente a solidez e o domínio do Barcelona que caracterizaram a equipe durante a maior parte da partida.

A equipe catalã começou a perder parte de sua hegemonia, e o Levante encontrou mais espaços para se movimentar, até que os donos da casa conseguiram aproveitar um erro grave de Xavi Espart aos 79 minutos, com Romero marcando o primeiro gol e diminuindo a diferença para (1 a 3).

A pressão do Levante não parou, já que a equipe continuou em busca de um novo gol que devolvesse à partida um clima mais emocionante, o que de fato aconteceu aos 88 minutos, quando Brugué provocou uma confusão dentro da defesa do Barcelona, que terminou com o segundo gol dos donos da casa, deixando o placar em (3 a 2) e colocando o Barcelona diante de minutos finais de muita tensão.

Enquanto o Levante tentava completar a virada, o Barcelona conseguiu desferir o golpe decisivo durante os acréscimos, após Adama arrancar em um belo esforço individual, driblando os defensores dos donos da casa antes de disparar um chute forte com o pé direito no canto próximo, marcando o quarto gol aos 90+3 minutos.

Apesar da grande vitória e da manutenção do aproveitamento perfeito, os minutos finais revelaram um lado preocupante do Barcelona, depois que a queda de concentração e de solidez defensiva permitiu ao Levante marcar dois gols e devolver a emoção a uma partida que parecia definida por longos períodos, antes que o gol de Adama trouxesse de volta a tranquilidade ao elenco de Flick e garantisse os três pontos.