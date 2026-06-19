Vídeo: Gol histórico... Sibari agita a Copa do Mundo com um gol espetacular

A seleção marroquina abriu o placar logo no início de sua partida decisiva nas eliminatórias da Copa do Mundo, poucas segundos após o apito inicial, com um gol espetacular de Ismail El-Sibari aos dois minutos de jogo.

O gol surgiu após um passe em profundidade preciso de Ibrahim Díaz, estrela do Real Madrid, que permitiu a Al-Saybari chutar diretamente de um ângulo fechado, fazendo com que a bola se alojasse no canto superior da trave do goleiro Angus Jan.

Al-Saybari marcou seu segundo gol em duas partidas consecutivas (sendo o primeiro marroquino a conseguir isso), confirmando sua excelente fase artilheira e dando aos “Leões do Atlante” um início perfeito em uma partida que pode colocá-los a um passo de garantir a liderança do grupo.

O gol logo no início foi um choque para a seleção adversária, que não conseguiu entrar no ritmo da partida antes de se ver perdendo por um gol já nos primeiros instantes do jogo.

Esse gol é considerado o mais rápido de todos os tempos marcado por um time árabe em Copas do Mundo, além de ser o gol mais rápido desta edição do torneio.