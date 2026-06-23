Vídeo: França surpreende o Iraque e avança para as oitavas de final em uma noite tempestuosa

A seleção francesa garantiu oficialmente sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após derrotar o Iraque por 3 a 0, na partida que os colocou frente a frente na segunda rodada do Grupo 9.

A França elevou sua pontuação para 6 pontos na liderança do grupo, alcançando a pontuação máxima após a vitória na rodada de estreia sobre o Senegal por 3 a 1, garantindo assim sua classificação para as fases eliminatórias antes mesmo da última rodada.

A partida testemunhou um evento excepcional no final do primeiro tempo, depois que uma forte tempestade com trovoadas atingiu os arredores do estádio da Filadélfia, o que levou os organizadores a adiar o início do segundo tempo e a esvaziar as arquibancadas como medida de precaução para garantir a segurança dos torcedores e dos jogadores.

A interrupção durou duas horas e 12 minutos, até que a comissão organizadora anunciou a melhora nas condições climáticas e deu sinal verde para a retomada da partida. As duas seleções voltaram ao campo, e a seleção francesa seguiu seu caminho rumo a mais uma vitória, garantindo sua vaga nas oitavas de final. Leia os detalhes

Mbappé abre caminho

Os “Galo” impuseram seu domínio sobre o jogo desde os primeiros minutos, aproveitando os erros individuais cometidos pelos jogadores do Iraque, tanto no posicionamento quanto nos passes, enquanto os “Leões do Riad” enfrentavam grande dificuldade em acompanhar o ritmo francês.

Kylian Mbappé abriu o placar para a seleção da França aos 14 minutos, após um chute forte com o pé esquerdo que acertou o fundo da rede, dando à sua seleção uma vantagem inicial na partida.









No início do segundo tempo, a seleção francesa manteve a pressão ofensiva, e Mbappé conseguiu marcar o segundo gol aos 54 minutos, aproveitando um passe de Ousmane Dembélé e um erro da defesa iraquiana dentro da grande área.









Dembélé abala o Iraque

A seleção francesa não deu ao adversário tempo para recuperar o fôlego: Ousmane Dembélé marcou o terceiro gol aos 66 minutos, após receber um passe brilhante de Michael Olise dentro da grande área, colocando os jogadores de camisa azul em uma situação bastante confortável.









Olléisse quase marcou o quarto gol apenas um minuto depois, quando chutou com força e a bola acertou a trave aos 67 minutos, antes de Adrien Rabiot desperdiçar outra chance com uma cabeçada que passou ao lado do gol aos 68 minutos.

Oportunidade perdida e esperanças adiadas

Por outro lado, a chance mais perigosa da seleção iraquiana surgiu aos 75 minutos, quando Ali Al-Hammadi recebeu um cruzamento dentro da área, mas chutou para fora, à esquerda do gol, apesar de estar em posição ideal para marcar.

A seleção francesa manteve a vantagem até o apito final, conquistando uma vitória merecida por 3 a 0, que garantiu sua classificação para as oitavas de final, enquanto a seleção iraquiana agora precisa de um resultado positivo contra o Senegal na última rodada para manter vivas suas esperanças de continuar na Copa do Mundo.