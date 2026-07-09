Vídeo: França derrota o Marrocos com dois gols surpreendentes em 6 minutos

A seleção francesa decidiu punir sua contraparte marroquina com dois gols em 6 minutos durante a partida que opôs as duas equipes na noite desta quarta-feira, nas disputas das quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, conseguiu compensar o pênalti que perdeu no primeiro tempo, ao balançar as redes do Marrocos com um chute certeiro aos 60 minutos.

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Mbappé havia enfrentado um momento difícil no início da partida, quando o goleiro marroquino Yassine Bounou defendeu o pênalti cobrado pelo astro francês, mantendo o gol intacto e dando aos “Leões do Atlante” um grande impulso moral diante de um dos atacantes mais perigosos do mundo.

Mbappé voltou ao topo da artilharia da Copa do Mundo de 2026, com 8 gols, empatado com o argentino Lionel Messi.









Ousmane Dembélé não esperou mais do que 6 minutos para surpreender o Marrocos com um novo gol, por meio de um chute forte que Yassine Bounou não conseguiu defender.

Dembélé elevou sua contagem para o quinto gol nesta edição do torneio, além de duas assistências decisivas, totalizando 7 contribuições.



