A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a escolha do golo de Sidny Lopes Cabral, jogador de Cabo Verde frente à Argentina nos oitavos-de-final, como o melhor golo do Mundial de 2026.

O golo surgiu depois de Cabral driblar com mestria a estrela argentina Alexis Mac Allister e rematar com enorme categoria para o canto superior da baliza de Emiliano Martínez, empatando o resultado (2-2) num jogo que os companheiros de Lionel Messi acabaram por resolver (3-2) no prolongamento.

A FIFA anunciou, através do seu site oficial, a atribuição a este golo do prémio Hyundai de melhor golo do torneio por votação dos adeptos, superando dois golos espetaculares do usbeque Eldor Shomurodov frente à República Democrática do Congo e do haitiano Wilson Isidor na baliza de Marrocos, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Este golo superou ainda outros golos que chegaram às finais, como o golo de Kylian Mbappé frente ao Senegal, o golo de Lionel Messi frente à Argélia, o golo de Julián Álvarez frente à Suíça e o golo decisivo de Ferran Torres na final contra a Argentina.

Cabo Verde participou pela primeira vez num Mundial em 2026 e conseguiu ultrapassar a fase de grupos, antes de se despedir da competição com a derrota frente à Argentina nos oitavos-de-final.

Recorde-se que a Espanha conquistou o título mundial pela segunda vez na sua história, depois de vencer a Argentina (1-0), na final que se prolongou por dois períodos de prolongamento.











