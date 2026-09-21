A Real Federação Espanhola de Futebol divulgou as gravações de áudio dos dois lances em que o árbitro de vídeo assistente interveio no clássico de Madri.

O Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 2 a 1, em uma partida que registrou grande polêmica de arbitragem e provocou reações de indignação no clube merengue.

A federação divulgou o diálogo referente ao primeiro lance, para anular o cartão amarelo dado a Bellingham e aplicá-lo a Cuti Romero por sua entrada perigosa, e o segundo, para a expulsão de Huijsen por cometer uma falta grave contra Giuliano Simeone, após a revisão de um detalhe importante da jogada.

Não foi divulgada nenhuma gravação de áudio da entrada de Kang-in Lee sobre Valverde, que talvez seja a mais polêmica de todas, uma vez que não resultou sequer em advertência, já que o árbitro de vídeo assistente não interveio.

A expulsão de Huijsen provocou alguma polêmica, especialmente porque o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias marcou pênalti e mostrou o cartão amarelo ao zagueiro do Real Madrid, para depois receber um alerta da sala do VAR, desta vez do árbitro Daniel Trujillo.

O árbitro de vídeo disse: "Miguel, recomendo a revisão do lance para avaliar a possibilidade de expulsão de Huijsen, por segurar o adversário sem qualquer chance de disputa".

E enquanto o árbitro se dirige ao monitor, ouve-se sua voz falando aos reservas do Real Madrid: "Podem se sentar", e, ao chegar, diz: "Estou diante da tela agora".

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Nesse momento, explicam a ele da sala do VAR: "Certo, observo que o jogador do Real Madrid segurou o adversário sem qualquer chance de disputar a bola em uma oportunidade clara de gol".

O árbitro respondeu: "Certo, você pode me mostrar uma imagem aberta, por favor? Quero ver onde está o goleiro".

Da sala do VAR, foram exibidas a ele as imagens da câmera de impedimento, e então Miguel Ángel Ortiz Arias concluiu: "Certo, entendi que o goleiro não tem como alcançar a bola. Ele dominou a bola, certo, o goleiro não está no lance. Não houve nenhuma disputa pela bola. Vou trocar o cartão amarelo por vermelho e confirmar o pênalti".

Assim que a revisão terminou, Dean Huijsen foi expulso, e o Real Madrid seguiu a partida com dez jogadores.

O Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol analisará os lances amanhã, segunda-feira, e receberá os lances selecionados pelo sistema de inteligência artificial da LaLiga para incluí-los na revisão de terça-feira.









Um dos momentos polêmicos da partida do clássico foi a entrada de Cuti Romero sobre Bellingham. Inicialmente, Ortiz Arias marcou falta contra o meio-campista do Real Madrid e mostrou-lhe um cartão amarelo.

Portanto, o objetivo da revisão do VAR não foi verificar o cartão vermelho, apesar da entrada imprudente e dos protestos do Real Madrid, mas sim devido a um caso de erro na identificação do jogador.

O árbitro do VAR iniciou sua fala dizendo: "Miguel, recomendo a revisão do lance para avaliar a possibilidade de um erro na identificação do jogador". E acrescentou: "Vejo que foi o jogador do Atlético de Madrid quem pisou no jogador do Real Madrid, e foi o jogador do Real Madrid quem tocou na bola".

Após revisar as imagens, Ortiz Arias tomou sua decisão dizendo: "Certo, vou anular o cartão amarelo do jogador do Real Madrid e vou mostrar um cartão amarelo ao jogador do Atlético. Está claro?".



