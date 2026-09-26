A seleção da Arábia Saudita se tornou a primeira classificada às semifinais da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", após uma atuação de gala diante de Omã.

A seleção saudita venceu a equipe de Omã pelo placar de 3 a 0, na partida que reuniu as duas seleções neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jeddah, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A Arábia Saudita abriu o placar aos 11 minutos de jogo, com Firas Al-Buraikan, que desviou de cabeça para dentro das redes um cruzamento de Saleh Abu Al-Shamat.

Aos 18 minutos de jogo, Hassan Kadesh marcou o segundo gol da seleção saudita, ao desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento enviado por Saleh Abu Al-Shamat em cobrança de escanteio.

Al-Buraikan acrescentou seu segundo gol e o terceiro da seleção de seu país aos 34 minutos de jogo, após trocar passes com Sultan Mandash e finalizar com um chute forte que o goleiro omanense não conseguiu defender.

Aos 36 minutos de jogo, Nasser Al-Rawahi marcou um gol para a seleção de Omã, após ficar totalmente livre diante do goleiro Mohammed Al-Owais, antes que o árbitro da partida o anulasse por impedimento.

A seleção saudita dominou completamente a partida, com seus jogadores desperdiçando diversas oportunidades fáceis diante do gol de Omã, e o jogo terminou com a vitória da Arábia Saudita por 3 a 0.

Com essa vitória, a seleção saudita garantiu a classificação às semifinais da Copa do Golfo Arábico, tornando-se a primeira classificada, após elevar seu saldo para 6 pontos, ocupando a liderança do Grupo 1, com dois pontos de vantagem sobre o Iraque, que ocupa a segunda posição.

Por outro lado, a situação da seleção de Omã no torneio ficou complicada, após seu saldo parar em um único ponto, com o qual ocupa a terceira posição na tabela de classificação, o que torna suas chances de classificação extremamente difíceis.

A seleção de Omã precisa vencer o Kuwait em sua próxima partida, na próxima terça-feira, com a derrota do Iraque diante da Arábia Saudita, no mesmo horário, para se classificar, desde que consiga superar a grande diferença de saldo de gols entre elas.