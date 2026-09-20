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Arsenal FC v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Vídeo: ex-craque da Premier League é atropelado

Premier League
A. Townsend
Tottenham
Everton
England

Episódio curioso dentro das quatro linhas

Andros Townsend, ex-ponta de Tottenham e Everton, sofreu um acidente bizarro ao ser atropelado por uma máquina de nivelamento do gramado enquanto fazia o aquecimento em preparação para uma partida na Tailândia.

O ex-jogador inglês, que passou a atuar como comentarista de televisão e tem 35 anos, vive sua experiência profissional após se juntar ao clube PT Prachuap durante a janela de transferências de verão.

Durante a pausa, Townsend estava nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo pela emissora ITV, e também virou manchete por causa de algumas de suas escolhas alimentares durante o torneio.

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Em um episódio surpreendente, o jogador escapou no sábado de uma lesão grave, depois de se ver embaixo de uma máquina de nivelamento do gramado enquanto realizava o aquecimento no intervalo da partida.

As imagens mostraram o operador da máquina lutando para controlar o veículo, no momento em que Townsend chutava a bola para longe sem olhar em sua direção, o que provocou exclamações de espanto da torcida nas arquibancadas.

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Manchester United crest
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A máquina atingiu Townsend, que caiu ao chão, enquanto ela passava por cima de suas pernas e da parte inferior do seu corpo.

Apesar da gravidade da situação, o jogador conseguiu se levantar e sair sem sofrer ferimentos, antes de entrar como substituto nos minutos finais da partida em que sua equipe venceu por 3 a 0.

Townsend publicou posteriormente um vídeo do acidente em sua conta no Instagram.

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