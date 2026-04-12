Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News

Traduzido por

Vídeo: Estrela marroquina recusa-se a comemorar seu gol na La Liga

O Real Betis empatou em 1 a 1 com o Osasuna, em casa do adversário, na noite de domingo, na 31ª rodada da La Liga.

A partida teve uma marca marroquina de destaque, com o jogador Abdel Samad El Zalzouli marcando o gol do Real Betis aos sete minutos.

O jogador marroquino recusou-se a comemorar o gol pelo Real Betis, em sinal de respeito ao seu antigo clube, o Osasuna.

Já o gol dos donos da casa foi marcado por Antti Bodmer aos 40 minutos, em cobrança de pênalti.

O Real Betis não conseguiu retomar a sequência de vitórias que não vence na La Liga desde 15 de fevereiro passado.

Desde a vitória por 2 a 1 sobre o Real Mallorca, o Real Betis empatou com o Rayo Vallecano, o Sevilla, o Celta de Vigo e o Espanyol, e perdeu para o Getafe e o Athletic Bilbao.

O Real Betis soma agora 46 pontos e ocupa a quinta posição, enquanto o Osasuna soma 39 pontos e ocupa a nona posição.

Leia também

Derrota catastrófica do Marrocos para o Senegal na Copa Africana de Nações Sub-17

Publicidade