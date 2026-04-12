Vídeo: Estrela marroquina recusa-se a comemorar seu gol na La Liga

O Real Betis empatou em 1 a 1 com o Osasuna, em casa do adversário, na noite de domingo, na 31ª rodada da La Liga.
A partida teve uma marca marroquina de destaque, com o jogador Abdel Samad El Zalzouli marcando o gol do Real Betis aos sete minutos.
O jogador marroquino recusou-se a comemorar o gol pelo Real Betis, em sinal de respeito ao seu antigo clube, o Osasuna.
Já o gol dos donos da casa foi marcado por Antti Bodmer aos 40 minutos, em cobrança de pênalti.
O Real Betis não conseguiu retomar a sequência de vitórias que não vence na La Liga desde 15 de fevereiro passado.
Desde a vitória por 2 a 1 sobre o Real Mallorca, o Real Betis empatou com o Rayo Vallecano, o Sevilla, o Celta de Vigo e o Espanyol, e perdeu para o Getafe e o Athletic Bilbao.
O Real Betis soma agora 46 pontos e ocupa a quinta posição, enquanto o Osasuna soma 39 pontos e ocupa a nona posição.
