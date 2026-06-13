O atacante suíço Breel Embolo entrou para a história da seleção de seu país na Copa do Mundo após o gol que marcou contra o Catar na noite de sábado, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções disputam o Grupo B, ao lado do Canadá (anfitrião) e da Bósnia e Herzegovina, que empataram anteriormente em 1 a 1.

Embora a validade do gol de Embolo tenha gerado polêmica, com fortes indícios de impedimento dos atacantes suíços antes da marcação do pênalti, o fato de o jogador de origem camaronense ter marcado o gol o colocou em uma posição histórica.

De acordo com a Opta, “Bril Embolo se tornou o sexto jogador na história da seleção suíça a marcar em mais de uma edição da Copa do Mundo (depois de ter marcado na Copa do Mundo do Catar), sendo superado apenas por Xherdan Shaqiri, que marcou em três edições diferentes”.

E acrescentou que, assim como Embolo, “André Abegglen, Blerim Dzemaili, Jacques Fatton e Granit Xhaka também já marcaram em duas edições diferentes da Copa do Mundo”.

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De acordo com as estatísticas do Mr. Sheph, “Bril Embolo se tornou o terceiro jogador da história a marcar seus três primeiros gols na Copa do Mundo contra seleções da África, Europa e Ásia, depois de:

o colombiano James Rodríguez contra a Costa do Marfim, a Grécia e o Japão;

O russo Artem Dzyuba contra a Arábia Saudita, o Egito e a Espanha.

Já os três gols de Embolo foram marcados nas Copas do Mundo de 2022 e 2026 contra Camarões, Sérvia e, hoje, Catar.

A partida terminou empatada entre o Catar e a Suíça, com um gol para cada lado, sendo que Khoukhi Boualem marcou para os Al-Anabi aos 95+5 minutos.