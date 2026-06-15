Vídeo: Estrela da Suécia marca cedo contra a Tunísia e recusa comemorar

Yassin Ayari marcou um gol logo no início para a seleção da Suécia contra a Tunísia, mais precisamente aos sete minutos, durante a partida entre as duas equipes, na madrugada desta segunda-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026.

O gol surgiu após uma clara confusão defensiva, com um erro do goleiro Mahib Chammakh, levando a bola até Victor Giociris, que chutou, mas a defesa tunisiana afastou a bola da linha do gol, permitindo que Al-Ayari a recebesse e mandasse uma bola forte para o fundo da rede.

Al-Ayari, jogador do Brighton, da Inglaterra, recusou-se a comemorar o gol contra a Tunísia, levantou as mãos em sinal de desculpas e, em seguida, prostrou-se em agradecimento a Deus, em meio à alegria dos companheiros pelo gol logo no início da partida.

Al-Ayari tem origens tunisinas, tendo nascido na Suécia, filho de pai tunisino e mãe marroquina, mas acabou optando por representar a seleção sueca, embora tivesse o direito de representar tanto a Tunísia quanto o Marrocos.

Vale lembrar que as seleções da Tunísia e da Suécia disputam o Grupo 5 com a Holanda e o Japão, que empataram no domingo à noite por 2 a 2.







