Essam El-Hadary, lenda do gol egípcio e árabe, prestou uma homenagem histórica ao marroquino Yassine Bounou, ao afirmar que o goleiro dos Leões do Atlas se tornou o melhor goleiro árabe da história, após suas atuações decisivas pela seleção do Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

As declarações de El-Hadary vieram após o desempenho notável de Bono nas partidas contra a Holanda e o Canadá, nas quais ele continuou a desempenhar um papel de destaque na trajetória dos “Leões do Atlas” rumo às quartas de final da Copa do Mundo.

Al-Hadari disse em declarações ao canal “Sky News Árabe”: “Tiro o chapéu para Yassine Bono, ele é um goleiro de nível mundial e excelente, e deve receber o reconhecimento que merece. Ele não é apenas metade do time, mas representa 85% dele; com todo o meu respeito a todos os jogadores, ele é um goleiro que faz a diferença e merece todo o elogio”.

Ele acrescentou: “Sempre disse que sou o maior goleiro do mundo árabe, mas agora afirmo com toda a clareza: não, Yassine Bono é o melhor goleiro árabe da história”.

Esse elogio veio depois que Bono levou o Marrocos à eliminação da Holanda nas oitavas de final, onde brilhou durante toda a partida, antes de defender um pênalti decisivo de Crisêncio Somerville, dando aos “Leões do Atlante” uma grande vantagem na disputa de pênaltis, que terminou com a classificação deles para as quartas de final.

O goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, continuou a brilhar na fase seguinte contra o Canadá, depois de defender várias chances perigosas no início da partida e contribuir para manter o gol intacto na vitória por 3 a 0, confirmando mais uma vez que é uma das maiores estrelas da atual edição da Copa do Mundo.

As palavras de El-Hadary refletem a magnitude do prestígio alcançado por Bono, que continuou a apresentar atuações excepcionais nos maiores palcos do futebol, ganhando o reconhecimento de um dos maiores goleiros da história do futebol árabe de que agora merece o topo da lista histórica.

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