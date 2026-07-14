Vídeo: Espanha vence a França e se classifica para a final da Copa do Mundo

A Espanha garantiu a vaga na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo domingo, com uma vitória importante sobre a França por 2 a 0, no confronto que as colocou frente a frente nesta terça-feira, nas semifinais.
A Espanha abriu o placar aos 22 minutos, com um pênalti convertido por Mikel Oyarzabal, e Pedro ampliou a vantagem com o segundo gol aos 58 minutos.
A Espanha impediu a França de se classificar para a final de um torneio oficial pela terceira vez consecutiva, após a vitória por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024 e por 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações da Europa de 2025.
Além disso, Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da Espanha, manteve sua superioridade nos confrontos diretos com Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid e da França.
Em 11 confrontos diretos entre os dois, Yamal levou a melhor em 9 partidas, enquanto Mbappé venceu apenas duas vezes.
A partida em Dallas foi o terceiro confronto entre os dois vestindo as camisetas de suas respectivas seleções, e nesse contexto o jogador espanhol mantém um histórico perfeito: três vitórias consecutivas.