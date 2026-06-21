A seleção da Espanha estreou-se com vitórias na Copa do Mundo de 2026, com uma goleada sobre a Arábia Saudita, reavivando as lembranças de sua derrota histórica para a Alemanha por 8 a 0.

A seleção espanhola venceu a Arábia Saudita por 4 a 0, durante a partida que as enfrentou neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola começou a partida pressionando fortemente, sobretudo por meio de seu craque Lamine Yamal, que voltou ao time titular após ter entrado como reserva na última partida contra Cabo Verde.

De fato, Yamal abriu o placar para os “Matadores” aos dez minutos de jogo, ao desviar com o pé direito um cruzamento rasteiro de Mikel Oyarzabal para dentro do gol, marcando seu primeiro gol na Copa do Mundo.

No entanto, a tempestade espanhola não se acalmou, já que Oyarzabal continuou a brilhar e marcou o segundo gol aos 21 minutos com o pé direito, após aproveitar uma bola rebatida que a defesa saudita não conseguiu afastar, mandando-a para o fundo da rede.

Apenas três minutos depois, o atacante do Real Sociedad marcou seu segundo gol e o terceiro da seleção espanhola, ao desviar de cabeça um cruzamento de Dani Olmo e mandá-la para o fundo da rede com o pé esquerdo.

A seleção saudita tentou se recompor no restante do primeiro tempo, mas não conseguiu chegar ao gol do goleiro Unai Simón, e o primeiro tempo terminou com uma desvantagem de três a zero.

Embora Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, tenha tirado Yamal e Oyarzabal no início do segundo tempo, a situação não mudou muito, já que os “Matadores” dominaram completamente a partida.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Hassan Tembakti, zagueiro da seleção saudita, marcou o quarto gol da Espanha, ao desviar a bola para o próprio gol.

O lateral espanhol Marc Cucurella chutou com força de dentro da área, e o goleiro Mohammed Al-Owais defendeu com maestria, mas a bola acabou batendo em Hassan Tambakti e entrando no gol.

Ferran Torres quase marcou o quinto gol da “La Roja” aos dois minutos do tempo de acréscimo, mas o árbitro anulou o gol por impedimento, após consultar o VAR.

A seleção saudita não conseguiu se recuperar, e a Espanha conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, após o empate sem gols na primeira rodada contra Cabo Verde.

Por outro lado, a seleção saudita sofreu mais uma derrota pesada na Copa do Mundo, fazendo com que seus torcedores relembrassem a derrota histórica por 8 a 0 para a Alemanha, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

Com isso, a seleção espanhola lidera o Grupo 8 com 4 pontos, enquanto a seleção saudita permanece com apenas um ponto, aguardando o outro jogo da segunda rodada, na madrugada de segunda-feira, entre Uruguai e Cabo Verde.

Vale lembrar que a seleção saudita enfrentará Cabo Verde na terceira e última rodada da fase de grupos, onde precisará vencer para se classificar para as oitavas de final, enquanto a Espanha disputará uma partida difícil contra o Uruguai.