Vídeo: Escândalo abala o acampamento do Panamá... Confronto e xingamentos entre jogadores

O último treino da seleção do Panamá antes do confronto contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 foi marcado por uma acirrada discussão entre o atacante Cecílio Waterman e seu companheiro José Luis Rodríguez, em um episódio que refletiu o clima de tensão que a equipe vive após a eliminação precoce do torneio.

Segundo a mídia panamenha, o incidente começou quando Waterman, atacante da Universidade de Concepción, empurrou seu companheiro Rodríguez, ex-jogador do Sporting e do Alavés, durante o treino, antes de dirigir-lhe insultos contundentes, para o espanto dos colegas.

Dois jogadores intervieram rapidamente para separar os dois e impedir que a situação se agravasse, enquanto as imagens mostravam Waterman visivelmente furioso.

O técnico Thomas Christiansen minimizou a importância do incidente durante a coletiva de imprensa realizada no estádio MetLife, afirmando: “Foi algo normal”.

O técnico acrescentou: “A classificação do Panamá para a Copa do Mundo pela segunda vez me enche de orgulho, mas também há um sentimento de tristeza por não termos conseguido vencer até agora nem marcar nenhum gol, apesar de termos apresentado um bom desempenho. Aqui, meus sentimentos estão um pouco confusos”.

Esse incidente ocorre em um momento difícil para a seleção panamenha, que foi oficialmente eliminada do torneio após a derrota para a Croácia na segunda rodada e enfrentará a Inglaterra em sua última partida com o objetivo de salvar a honra e encerrar sua participação de forma digna.