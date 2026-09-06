A partida de abertura da temporada da segunda divisão espanhola entre Atlético Albacete e Real Madrid Castilla foi marcada por polêmica na arbitragem, depois que os torcedores do clube merengue protestaram contra a decisão de mostrar apenas o cartão amarelo a Javi Navarro, jogador do Atlético Albacete, após uma entrada dura sobre Gabri Veiga.

O canal de televisão do Real Madrid afirmou que a entrada exigia a expulsão de Navarro, considerando que o jogador "perdeu a cabeça" durante o lance, em clara crítica à decisão do árbitro de se limitar ao cartão amarelo.

Veiga, que já havia treinado com o time principal do Real Madrid sob o comando de José Mourinho durante a pré-temporada, acabou se lesionando após a entrada e precisou receber atendimento antes de conseguir seguir na partida.

A repetição televisiva mostrou que Navarro demorou a frear durante a entrada, o que fez com que o choque parecesse mais forte e levou a torcida do Real Madrid a exigir uma punição mais severa, por acreditar que o lance configurava conduta antidesportiva merecedora do cartão vermelho.

A decisão arbitral reacendeu a polêmica em torno dos erros que os torcedores do Real Madrid consideram se repetir contra as equipes do clube em todos os seus níveis, até mesmo nas partidas das equipes da base.