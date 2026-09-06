Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080435811.jpgPsnewZ

Traduzido por

Vídeo: entrada brutal e cartão polêmico - decisão do árbitro provoca a fúria do Real Madrid

Real Madrid Castilla
Primera Federacion
La Liga
G. Valero
Espanha

O que aconteceu?

A partida de abertura da temporada da segunda divisão espanhola entre Atlético Albacete e Real Madrid Castilla foi marcada por polêmica na arbitragem, depois que os torcedores do clube merengue protestaram contra a decisão de mostrar apenas o cartão amarelo a Javi Navarro, jogador do Atlético Albacete, após uma entrada dura sobre Gabri Veiga.

O canal de televisão do Real Madrid afirmou que a entrada exigia a expulsão de Navarro, considerando que o jogador "perdeu a cabeça" durante o lance, em clara crítica à decisão do árbitro de se limitar ao cartão amarelo.

Veiga, que já havia treinado com o time principal do Real Madrid sob o comando de José Mourinho durante a pré-temporada, acabou se lesionando após a entrada e precisou receber atendimento antes de conseguir seguir na partida.

Primera Federacion
CDA Aguilas FC crest
CDA Aguilas FC
AGU
Real Madrid Castilla crest
Real Madrid Castilla
RMC

A repetição televisiva mostrou que Navarro demorou a frear durante a entrada, o que fez com que o choque parecesse mais forte e levou a torcida do Real Madrid a exigir uma punição mais severa, por acreditar que o lance configurava conduta antidesportiva merecedora do cartão vermelho.

A decisão arbitral reacendeu a polêmica em torno dos erros que os torcedores do Real Madrid consideram se repetir contra as equipes do clube em todos os seus níveis, até mesmo nas partidas das equipes da base.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google