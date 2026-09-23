O empate por 1 a 1 marcou a partida entre as seleções do Iraque e de Omã, nesta quarta-feira, no estádio Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, em Jidá, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

Logo aos 6 minutos de jogo, Mohammed Qasim marcou o primeiro gol da seleção do Iraque, após receber a bola dentro da área e colocá-la no fundo das redes com a perna esquerda, em um chute forte.









Mas Nasser Al-Rawahi marcou o gol de empate para a seleção de Omã aos 67 minutos, após uma arrancada pelo lado esquerdo e um chute com categoria para as redes.













Com esse resultado, cada seleção conquista seu primeiro ponto na fase de grupos, à espera do confronto entre Arábia Saudita e Kuwait, no mesmo grupo, que será disputado mais tarde nesta noite.

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