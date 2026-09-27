A seleção dos Emirados Árabes Unidos enviou um forte recado aos seus adversários na Copa do Golfo, após conquistar uma grande vitória sobre a seleção do Bahrein por três gols a zero, no confronto que reuniu as duas equipes na penúltima rodada da fase de grupos, válido pelo Grupo 2.

A seleção emiradense impôs sua superioridade ao longo da partida, após conseguir balançar as redes do Bahrein três vezes, garantindo assim a vaga para a próxima fase ao elevar sua pontuação para 6 pontos, igualando-se à seleção do Catar, deixando a disputa pela liderança do grupo em aberto até o fim dos jogos da primeira fase.

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Camara abre o placar e Bala amplia a vantagem

A seleção dos Emirados Árabes Unidos esperou até os 30 minutos de jogo para abrir o placar, depois que Othman Camara conseguiu balançar as redes do Bahrein, dando a vantagem à sua equipe e colocando-a em uma situação confortável antes da continuação do confronto.









Com o início do segundo tempo, a seleção emiradense manteve a pressão ofensiva, permitindo que Guilherme Bala marcasse o segundo gol aos 66 minutos, ampliando a vantagem de sua equipe e aproximando-a de garantir o confronto com três pontos preciosos.









Ali Saleh completa o hat-trick e o Bahrein dá adeus ao torneio

Aos 88 minutos, Ali Saleh deu o tiro de misericórdia nas esperanças da seleção do Bahrein, após marcar o terceiro gol, confirmando a superioridade dos Emirados Árabes Unidos e assegurando uma ampla vitória com três gols a zero.

Com esse resultado, a seleção dos Emirados Árabes Unidos elevou sua pontuação para 6 pontos, garantindo a classificação para a próxima fase, igualando-se ao Catar, que possui a mesma pontuação, enquanto a seleção do Bahrein deu adeus às disputas do torneio ao lado da seleção do Iêmen, encerrando suas trajetórias na fase de grupos.

Dessa forma, a seleção emiradense conseguiu garantir sua passagem para a próxima fase com três gols a zero, enquanto as atenções se voltam para a rodada final para conhecer a identidade do líder do Grupo 2, diante do empate entre Emirados Árabes Unidos e Catar em número de pontos.