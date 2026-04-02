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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Vídeo: Em uma única mesa... Criança rouba a Copa do Mundo das mãos de Messi, Ronaldo e Mbappé

Copa do Mundo
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
Vinicius Junior
Portugal
Argentina
França
Brasil

Um anúncio promocional reúne quatro estrelas em uma cena rara

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, estrelas das seleções de Portugal, Argentina, França e Brasil, reuniram-se à mesma mesa, em um momento raro, antes da Copa do Mundo de 2026, cujo título será disputado pelas quatro seleções.

A empresa dinamarquesa Lego divulgou um vídeo publicitário reunindo os quatro astros para promover uma nova linha de produtos da empresa, em preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

A partir de 1º de maio, os fãs poderão montar modelos de Lego desses quatro astros, peça por peça.

Em declarações durante o comunicado oficial da empresa, Mbappé expressou sua satisfação com essa parceria, dizendo: “O futebol me ensinou a sonhar grande e a superar constantemente meus limites. Esta coleção da Lego conta parte da minha história, mas, acima de tudo, reflete a energia e a criatividade que tornam este esporte único”.

O astro do Real Madrid acrescentou: “É uma forma de compartilhar minha trajetória e minha paixão. E se isso puder inspirar os jovens a acreditarem em seus sonhos e a desfrutarem da criatividade, isso será uma verdadeira vitória”.

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