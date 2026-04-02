Vídeo: Em uma única mesa... Criança rouba a Copa do Mundo das mãos de Messi, Ronaldo e Mbappé

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, estrelas das seleções de Portugal, Argentina, França e Brasil, reuniram-se à mesma mesa, em um momento raro, antes da Copa do Mundo de 2026, cujo título será disputado pelas quatro seleções.

A empresa dinamarquesa Lego divulgou um vídeo publicitário reunindo os quatro astros para promover uma nova linha de produtos da empresa, em preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

A partir de 1º de maio, os fãs poderão montar modelos de Lego desses quatro astros, peça por peça.

Em declarações durante o comunicado oficial da empresa, Mbappé expressou sua satisfação com essa parceria, dizendo: “O futebol me ensinou a sonhar grande e a superar constantemente meus limites. Esta coleção da Lego conta parte da minha história, mas, acima de tudo, reflete a energia e a criatividade que tornam este esporte único”.

O astro do Real Madrid acrescentou: “É uma forma de compartilhar minha trajetória e minha paixão. E se isso puder inspirar os jovens a acreditarem em seus sonhos e a desfrutarem da criatividade, isso será uma verdadeira vitória”.

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