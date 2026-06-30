Vídeo: Em lágrimas... Sibari comemora com sua mãe a vitória do Marrocos sobre a Holanda

A classificação da seleção marroquina para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 às custas da Holanda não foi apenas uma conquista futebolística, mas também trouxe consigo um dos momentos mais comoventes do torneio, depois que o astro Ismail Saibari comemorou com sua mãe em meio a lágrimas de alegria, em uma cena que conquistou os corações dos torcedores no estádio e nas redes sociais.

A comemoração ocorreu após a vitória dos “Leões do Atlas” sobre a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, levando o Marrocos a uma nova etapa em sua trajetória na Copa do Mundo. Em seguida, Sibari dirigiu-se diretamente às arquibancadas para abraçar sua mãe, em uma cena que refletiu a magnitude das dificuldades que o jogador e sua família enfrentaram para chegar a esse momento.

Rapidamente, o vídeo se espalhou amplamente, com milhares de torcedores se emocionando com as lágrimas da mãe e do filho, considerando que a cena ultrapassou os limites do futebol para se tornar uma mensagem de lealdade e gratidão a todas as famílias que apoiaram seus filhos nas circunstâncias mais difíceis.

As redes sociais ficaram repletas de mensagens de elogio à cena, e muitos consideraram que a comemoração dos jogadores marroquinos com suas mães se tornou parte da identidade dos “Leões do Atlas”, refletindo os valores familiares e a lealdade que caracterizam essa geração de jogadores, assim como aconteceu na Copa do Mundo do Catar de 2022.





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