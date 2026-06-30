Vídeo: Diop rouba a bola de Van Dijk e salva o Marrocos da eliminação precoce

O zagueiro marroquino Issa Diop salvou a seleção de seu país de uma eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026 ao marcar o gol de empate (1 a 1) contra a Holanda, nos acréscimos, na partida disputada na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pelas oitavas de final do torneio.

O gol saiu aos 90+1 minutos, depois que Diop avançou para o ataque a fim de aproveitar suas cabeçadas. De fato, ele subiu antes de Virgil van Dijk, capitão da Holanda, em uma jogada, e conseguiu desviar de cabeça o cruzamento do reserva Shamseddine Talbi para dentro do gol.

Esse gol provocou grande alegria na torcida marroquina, especialmente por ter ocorrido em um momento decisivo, quando os holandeses já se preparavam para comemorar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção holandesa voltou a abrir o placar aos 72 minutos, com um gol de Cody Gakpo, que chorou de tristeza após perder o bebê que esperava com sua companheira, Nowa van der Beek, que estava no quinto mês de gravidez, dois dias antes da partida contra o Marrocos.

Vale lembrar que o vencedor desta partida enfrentará nas oitavas de final a seleção do Canadá, que eliminou a África do Sul com uma vitória por 1 a 0.







