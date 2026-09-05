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Vídeo: desastre de Ter Stegen; Ajax leva golpe doloroso em noite de pesadelo

Ajax x PSV
Ajax
PSV
Eredivisie
M. ter Stegen
Países Baixos
Alemanha

O que ele fez?

O Ajax viveu uma noite difícil na Eredivisie, após sofrer uma dura derrota por 3 a 1 em casa, em Amsterdã, diante do PSV, que assumiu a liderança da tabela de classificação, em uma partida que teve uma atuação abaixo do esperado do goleiro Ter Stegen, responsável pelo primeiro gol.

O início da partida foi chocante para o Ajax, já que o PSV abriu o placar logo aos 4 minutos, quando Ricardo Pepi subiu para um cruzamento dentro da área e o desviou de cabeça para as redes, aproveitando um erro de Ter Stegen na avaliação da bola.

O Ajax tentou voltar rapidamente ao jogo, e Arokodare teve uma chance de empatar, mas o PSV seguiu sendo o lado mais perigoso, antes de Geertruida desferir um novo golpe nos donos da casa ao marcar o segundo gol pouco antes do fim do primeiro tempo.

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Nos minutos finais, o Ajax pressionou com força em busca de diminuir a diferença e reacender suas esperanças de reação, mas o PSV aproveitou os espaços e definiu o confronto com um terceiro gol, por meio de Bayraktarevic, encerrando a partida com a vitória dos visitantes por 3 a 1.

Esta é a primeira derrota do Ajax nesta temporada, deixando sua pontuação estagnada e ficando a 6 pontos de distância do líder PSV, com uma partida adiada na competição, enquanto o AZ Alkmaar também tem uma partida adiada e a diferença entre ele e o Ajax pode aumentar para 8 pontos.

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