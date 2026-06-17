A seleção da Jordânia não conseguiu obter um resultado positivo em sua histórica primeira partida na Copa do Mundo de 2026, após perder para a Áustria por 1 a 3, na madrugada desta quarta-feira, na primeira rodada do Grupo 10.

Os “Al-Nashama” entraram em campo com grandes ambições de conseguir um início perfeito em sua primeira participação na Copa do Mundo, mas a seleção austríaca conseguiu abrir o placar no primeiro tempo com Romano Schmid, aos 21 minutos, após receber um passe preciso na entrada da área e chutar com maestria, mandando a bola para o fundo da rede.



Apesar de estar em desvantagem, a seleção jordaniana apresentou uma atuação corajosa e esteve perto de empatar em mais de uma ocasião, com destaque para a cabeçada de Ali Alwan que acertou a trave aos 22 minutos, além de várias tentativas perigosas defendidas pelo goleiro Alexander Schlager.

Com o início do segundo tempo, Ali Alwan escreveu seu nome nos anais da história ao marcar o primeiro gol da Jordânia em uma Copa do Mundo aos 50 minutos, com um chute magnífico que contornou o poste direito e entrou no gol, empatando o jogo em 1 a 1.

A seleção austríaca acreditou ter retomado a liderança aos 67 minutos, com Marco Arnautović, mas o VAR interveio e anulou o gol devido a um toque de mão na construção da jogada.

A alegria da Jordânia com o empate não durou muito, pois a seleção austríaca voltou a liderar aos 76 minutos de forma dolorosa, depois que o zagueiro Yazan Al-Arab desviou acidentalmente uma bola de escanteio para o próprio gol, marcando um gol contra que garantiu a vitória à Áustria.

Os jordanianos tentaram se recuperar nos minutos finais, mas a defesa austríaca manteve a vantagem até o último minuto, quando foi marcado um pênalti a favor dos austríacos, que Marco Arnautović converteu, marcando o terceiro gol.

Com esse resultado, a Áustria empatou com a Argentina na liderança do Grupo 10, com 3 pontos cada, mas a vantagem fica com os latino-americanos, já que a seleção argentina venceu a Argélia por 3 a 0 na outra partida.

Está previsto que a segunda rodada traga um confronto acirrado entre a Argentina e a Áustria para definir a liderança do grupo, enquanto a Jordânia enfrenta a Argélia em um confronto árabe em que não há espaço para empates, a fim de manter as esperanças de classificação.