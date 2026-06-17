Vídeo: Depois do hat-trick... Henry: Messi e esse cara vieram da Lua!

O francês Thierry Henry, lenda da seleção francesa, elogiou a atuação de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia na estreia da seleção na Copa do Mundo de 2026, afirmando que o capitão do Tango e Cristiano Ronaldo pertencem a uma categoria totalmente diferente do restante dos jogadores.

Messi marcou três gols, um “hat-trick”, que levou a Argentina à vitória sobre a Argélia por 3 a 0, na madrugada desta quarta-feira, assumindo assim a liderança da artilharia do torneio logo no início e continuando a escrever história na Copa do Mundo.

“Ouçam mais uma vez”, disse Henry durante sua participação na rede “Fox Sports”, “esse cara e aquele que vai jogar amanhã (Cristiano)... os dois vieram da lua”.

E acrescentou: “A Argentina também nos lembrou que ainda é a atual campeã. Não devemos esquecer disso”.

O astro francês continuou: “Mas o Leo é diferente… É uma questão totalmente diferente”.

Henry não deixou de mencionar seu rival histórico, Cristiano Ronaldo, dizendo: “Como costumamos dizer antes de voltar do intervalo... Ronaldo, agora é com você”.

As declarações de Henry vieram após uma noite histórica para Messi, que marcou o primeiro hat-trick de sua carreira na Copa do Mundo e elevou sua contagem para 16 gols no torneio, igualando o recorde de maior número de gols marcados por um jogador na história da Copa do Mundo.

Ronaldo se prepara para estrear com a seleção de Portugal na edição atual contra o Congo, em meio a grande expectativa da torcida para saber qual será a resposta do astro português à exibição excepcional de seu rival histórico, Messi, na primeira rodada.

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