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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Vídeo: de Hamdallah a Benzema, En-Nesyri segue os passos das lendas do Al-Ittihad

Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
Y. En-Nesyri
K. Benzema
Arábia Saudita
Marrocos
França

O atacante marroquino responde a todos

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, seguiu os passos de lendas do clube, o mais recente deles seu antecessor francês Karim Benzema, na estreia do time no Campeonato Saudita.

O Al-Ittihad recebeu o Al-Khaleej, neste sábado, no Estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada do Campeonato Saudita.

Aos 43 minutos da partida, Youssef En-Nesyri abriu o placar para o Al-Ittihad, ao converter um cruzamento primoroso do lateral-direito Ahmed Al-Julaydan para dentro das redes com uma cabeçada.

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O atacante marroquino se destaca por suas cabeçadas primorosas, algo que faltou ao time na temporada passada com o técnico português Sérgio Conceição, antes de ressurgir recentemente sob o comando do alemão Jens Wessing.

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Al Najma
ANA
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
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Jeddah
JED
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK

En-Nesyri se tornou o autor do gol inaugural do Al-Ittihad no Campeonato Saudita, seguindo os passos de Benzema, atual atacante do Al-Hilal, que marcou o primeiro gol do Al-Ittihad na temporada passada da competição.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", o atacante marroquino se tornou o quarto jogador estrangeiro consecutivo a marcar o gol inaugural do Al-Ittihad no Campeonato Saudita, depois de seu compatriota Abderrazak Hamdallah e do argelino Houssem Aouar, além de Benzema.

O curioso é que Benzema também foi quem abriu os gols do Al-Hilal na temporada atual, marcando o primeiro gol de pênalti, na vitória sobre o Al-Faisaly por 4 a 2, na última sexta-feira, no Estádio Kingdom Arena.

Vale lembrar que o ponta holandês Steven Bergwijn foi quem abriu os gols do Al-Ittihad na temporada de forma geral, na vitória sobre o Al-Jazira dos Emirados por 4 a 1, na última terça-feira, no play-off classificatório para a Liga dos Campeões da Ásia de elite.

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