Vídeo: Das arquibancadas... Guardiola acompanha os “Leões do Atlante” e alimenta especulações

A presença do técnico espanhol Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City, na partida entre Marrocos e Escócia no Estádio Gillette, em Massachusetts, válida pela segunda rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, gerou uma nova onda de especulações sobre seu próximo destino como técnico.

Guardiola foi visto acompanhado de seu irmão, Pier, presidente do conselho de administração do Girona, nas arquibancadas como qualquer torcedor comum, em uma aparição marcante que reabriu o debate sobre seu futuro como técnico após encerrar um contrato de ouro com os Citizens.

O jornal espanhol “Sport” informou que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita demonstraram interesse em contratar Guardiola após sua saída do Manchester City, tendo-lhe feito ofertas extremamente atraentes, enquanto o Marrocos acompanha de perto sua situação.

O canal “Kaz TV” indicou que Guardiola está viajando para cumprir compromissos profissionais com sua família, o que mantém viva a possibilidade de sua visita estar relacionada a negociações com a Federação Marroquina de Futebol, especialmente diante das notícias que confirmam o interesse do Marrocos em contratá-lo.