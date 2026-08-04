Uma pegadinha divertida realizada por um dos integrantes da equipe de comunicação do Real Madrid trouxe um clima de descontração aos treinos dos merengues, depois que o meio-campista uruguaio Fede Valverde caiu na armadilha de um "filtro" de câmera que alterou os traços de seu rosto, em uma cena que provocou uma onda de risadas entre seus companheiros.

Segundo o que foi publicado pelo clube merengue, o diretor de conteúdo digital do Real Madrid entregou um celular a Valverde ao fim da sessão de treino desta terça-feira, pedindo que ele gravasse um vídeo para as contas do clube nas redes sociais, sem que o jogador percebesse que a câmera funcionava com um "filtro" que alterava os traços do rosto.

Assim que Valverde olhou para a tela do celular e viu seu rosto completamente deformado, caiu na gargalhada, antes de fazer seus companheiros Brahim Díaz, Denzel Dumfries, Arda Güler e Vinícius Júnior caírem na mesma armadilha, em uma cena espontânea que refletiu o clima positivo dentro do vestiário da equipe.

O Real Madrid registrou a cena e a publicou em suas plataformas oficiais, onde teve grande repercussão entre os torcedores, que se divertiram com o momento inusitado.

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