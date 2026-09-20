A partida do dérbi de Madri, disputada neste domingo, registrou grande tensão entre os jogadores de Atlético de Madrid e Real Madrid nas saídas do gramado.

A partida foi disputada no estádio Wanda Metropolitano entre Atlético de Madrid e Real Madrid, e, após um primeiro tempo que terminou empatado sem gols, a tensão aumentou no túnel que dá acesso ao campo, onde jogadores e membros das comissões técnica e administrativa de ambos os times se envolveram em confronto.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o árbitro resolveu a situação com a expulsão de duas pessoas, uma do Atlético de Madrid e outra do Real Madrid.

O jornal explicou que foi expulso um membro da comissão técnica do Atlético, enquanto do Real Madrid foi expulso um dos auxiliares de José Mourinho.

Além disso, Antonio Rüdiger e Hjulmand se envolveram em confronto e o árbitro precisou separá-los sem expulsá-los.

Durante o primeiro tempo, foram frequentes as faltas e os confrontos, e o árbitro intervinha constantemente para resolvê-los. Ortiz Arias precisou recorrer ao árbitro de vídeo (VAR) para revisar um caso de erro na identificação, e o Real Madrid também reclamou de um possível cartão vermelho para Kang-in por uma entrada violenta pelas costas em Valverde, sem sucesso.







