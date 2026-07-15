Vídeo: Confrontos e prisões... Uma briga inesperada entre torcedores argentinos

Confrontos eclodiram entre grupos de torcedores na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, poucas horas antes do confronto entre Argentina e Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, o que resultou na prisão de três pessoas e na intervenção das forças de segurança para conter a situação.

Os eventos começaram durante uma manifestação organizada pela torcida da seleção argentina, quando discussões verbais entre torcedores de dois clubes argentinos — o San Lorenzo e o Huracán — se transformaram em brigas físicas, antes de evoluírem para o arremesso de cadeiras e tábuas de madeira em meio a um clima de caos.

O incidente ocorreu em um momento em que as autoridades de segurança estavam focadas principalmente em evitar possíveis confrontos entre torcedores da Argentina e da Inglaterra, tendo sido reservados setores separados para os torcedores das duas seleções dentro do estádio; no entanto, os atos de violência ocorreram, desta vez, entre torcedores argentinos.

As redes de TV argentinas TYC e Olé apontaram que a tensão entre os dois grupos foi precedida por mensagens provocativas trocadas nas redes sociais, além de ter relembrado confrontos semelhantes ocorridos entre eles durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

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O grupo de torcedores contava com membros de vários clubes argentinos, entre eles Racing, Excursionistas, Barracas Central, Almirante Brown, Belgrano e Independiente Rivadavia, além de torcedores de clubes de outras divisões.

Após o início dos confrontos, vários torcedores fugiram do local, antes que a polícia local respondesse rapidamente às denúncias dos presentes e conseguisse controlar a situação, enquanto três pessoas continuaram com as agressões e acabaram sendo detidas.

Fontes de segurança argentinas confirmaram, segundo a mesma rede, que todos aqueles cujo envolvimento no incidente for comprovado e cuja identidade for identificada enfrentarão a punição de proibição permanente de entrar em estádios na Argentina.

Acrescentaram ainda que alguns dos envolvidos já haviam recebido punições semelhantes, que foram suspensas no período que antecedeu o início da Copa do Mundo.

O incidente gerou preocupações adicionais entre os organizadores, que agora precisam lidar não apenas com a possibilidade de confrontos entre as torcidas da Argentina e da Inglaterra, mas também com atos de violência entre as próprias torcidas argentinas.

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