Vídeo: Como se fosse um chefe de Estado... A torcida portuguesa enlouquece com Ronaldo!

O português Cristiano Ronaldo voltou a ser o centro das atenções, mas desta vez fora do campo, depois que sua aparição em frente à sede da seleção de Portugal na cidade de Toronto, no Canadá, se transformou em um momento excepcional, após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com a vitória sobre a Croácia por 2 a 1.

Ronaldo marcou o primeiro gol de Portugal em um pênalti, o primeiro dele na história das eliminatórias da Copa do Mundo, além de ser o jogador mais velho a balançar as redes em partidas de mata-mata da competição.

Milhares de torcedores portugueses se aglomeraram em frente ao hotel onde a seleção estava hospedada e continuaram gritando o nome de Ronaldo, aguardando o momento em que ele saísse, em meio a uma atmosfera festiva e barulhenta após a vitória sobre a seleção croata.

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Um vídeo que circulou na internet mostrou o capitão da Portugal liderando seus companheiros diante da janela de um dos quartos do hotel, pedindo aos jogadores que se apressassem, antes de aparecer ele mesmo diante da torcida.

Assim que Ronaldo apareceu, a área ao redor do hotel explodiu em gritos de alegria, enquanto os torcedores continuavam a gritar seu nome freneticamente, em uma cena que refletiu a enorme popularidade de que goza o capitão da “Brasil da Europa”.

E não se limitou apenas aos gritos: a torcida se empenhou em gravar vídeos e tirar fotos, enquanto parecia que a aparição de Ronaldo era o evento mais importante para eles, confirmando mais uma vez que o astro português continua sendo um ícone excepcional para os fãs, mesmo aos 41 anos.

A seleção de Portugal continua sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a Espanha nas oitavas de final da competição.







