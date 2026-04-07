A Comissão Técnica de Árbitros, subordinada à Federação Espanhola de Futebol, divulgou hoje, terça-feira, sua decisão oficial sobre o polêmico incidente ocorrido na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, no último sábado, pela La Liga.

A primeira das três partidas entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, disputada neste mês de abril, gerou grande polêmica devido ao uso do VAR (Vídeo-Árbitro) e às decisões da arbitragem.

O Atlético de Madrid criticou a decisão do árbitro Busquets Ferrer por ter anulado o cartão vermelho mostrado a Gerard Martín, jogador do Barça, e solicitou esclarecimentos à Comissão Técnica de Árbitros.

Gerard Martín tentou passar a bola, tocou nela, mas pisou no tornozelo de Almada. O árbitro Bosquets Ferrer considerou isso uma falta grave e mostrou o cartão vermelho, mas Mileru López, da sala de VAR, contestou a decisão e chamou o árbitro para alterá-la, o que de fato aconteceu.

De acordo com o jornal “As”, a Comissão Técnica de Árbitros (CTA) reconheceu hoje, terça-feira, no programa “Tiempo de Revisión”, que o VAR não deveria ter intervindo na partida entre Atlético de Madrid e Barcelona para reduzir a punição de Gerard Martín de cartão vermelho para cartão amarelo.

A comissão também confirmou que o árbitro Busquets Ferrer deveria ter mantido sua decisão de expulsar o jogador do Barcelona.

A Comissão Técnica de Árbitros analisou a jogada durante a sessão de revisão e confirmou a correção da decisão de expulsão, que foi posteriormente anulada.

Ela afirmou: “Trata-se de uma situação grave de jogo violento, independentemente de quem tocou na bola primeiro. A punição disciplinar correta é o cartão vermelho”.

A comissão comparou a jogada com a partida entre Real Betis e Rayo, que também confirmou merecer cartão vermelho.

E acrescentou: “A Comissão Técnica de Árbitros considera que o VAR não deveria ter intervindo, pois a decisão do árbitro em campo estava correta. A recomendação do VAR para a revisão levou a uma alteração incorreta de uma decisão tomada corretamente durante a partida. O árbitro deveria ter mantido sua decisão inicial”.

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