Vídeo - Comemoração enlouquecida de Abou Treika após a classificação do Egito para as oitavas de final da Copa do Mundo

A rede “BeIN Sports” registrou momentos excepcionais do ícone do futebol egípcio Mohamed Abu Treika e de seu companheiro Ahmed El-Mohamadi, que viviam momentos de grande tensão dentro do estúdio durante a disputa decisiva de pênaltis entre o Egito e a Austrália.

A seleção egípcia se classificou, pela primeira vez em sua história, para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

O vídeo divulgado mostra Abou Treika segurando uma folha e uma caneta, anotando com concentração os nomes dos jogadores que converteram e dos que falharam nas cobranças de ambas as equipes, enquanto demonstrava sinais evidentes de ansiedade a cada cobrança.

Abu Treika não conseguiu conter os aplausos calorosos e o incentivo entusiasmado após cada pênalti bem-sucedido do Egito, enquanto El-Mohamadi compartilhava com ele os mesmos sentimentos oscilantes entre esperança e medo.

Assim que foi anunciada a vitória dos Faraós por 4 a 2, a dupla explodiu em uma comemoração frenética e trocou abraços calorosos, em uma cena que refletiu a magnitude da conquista histórica alcançada pelo Egito ao se classificar para as oitavas de final pela primeira vez.