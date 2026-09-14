O holandês Georginio Wijnaldum, meio-campista do Al-Ittihad, salvou o time saudita de sofrer sua primeira derrota na temporada atual, ao marcar seu primeiro gol pelo clube diante do Al-Shamal, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Ittihad empatou com o Al-Shamal por 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta segunda-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

O atacante argelino Baghdad Bounedjah marcou o único gol do Al-Shamal aos 63 minutos, depois de receber um passe rasteiro dentro da área do Al-Ittihad e finalizar com o pé esquerdo, antes de a bola desviar na defesa e balançar as redes do goleiro sérvio Predrag Rajković.

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No entanto, Wijnaldum conseguiu igualar o placar em um momento decisivo, com seu primeiro gol pelo clube, após entrar como reserva no segundo tempo, e isso já nos acréscimos, depois de converter com maestria um cruzamento rasteiro de seu compatriota Steven Bergwijn para dentro das redes.

Com isso, o Al-Ittihad mantém sua campanha invicta desde o início da temporada atual, tendo disputado 7 jogos na Liga Roshn, nos quais conquistou 5 vitórias e 2 empates, sem sofrer nenhuma derrota, ocupando a segunda posição com 17 pontos, a um ponto de distância do Al-Hilal.

O Al-Ittihad também venceu sua partida pelos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, diante do Al-Najma, e sua partida na fase preliminar da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, diante do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, mantendo sua campanha invicta após disputar 10 jogos.

Por outro lado, o Al-Shamal desperdiçou uma vitória histórica, que teria sido a primeira em sua história na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em seu primeiro jogo na história do torneio.

O empate deixou Al-Shamal e Al-Ittihad na terceira e quarta posições da tabela de classificação do grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, com um único ponto para cada um, à espera das demais partidas da primeira rodada.