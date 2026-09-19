Vídeo: com participação de Marmoush, Tottenham quebra o jejum e cai por 3 a 0

O Tottenham Hotspur deu continuidade a seus resultados decepcionantes na Premier League, após sofrer nova derrota em seu estádio diante do Aston Villa por 3 a 2, neste sábado, pela quinta rodada da competição. Assim, o clube londrino segue em busca de sua primeira vitória nesta temporada.

O Tottenham, comandado pelo técnico italiano Roberto De Zerbi, sofreu sua terceira derrota na Premier League, contra dois empates, em uma partida que contou com a participação do egípcio Omar Marmoush como titular, enquanto o Aston Villa conseguiu conquistar sua primeira vitória na competição.

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O Tottenham entrou em campo em busca de corrigir o rumo, depois de não ter conseguido nenhuma vitória nas quatro primeiras rodadas. A equipe começou sua trajetória com derrotas para Brentford e Newcastle nas duas primeiras rodadas, antes de empatar sem gols com Nottingham Forest e Everton.

O sofrimento da equipe não se limitou ao campeonato, pois foi eliminada da Copa da Liga Inglesa após perder para o Liverpool por 3 a 1, aumentando a pressão sobre De Zerbi e seus jogadores.

Lesão que agrava os problemas e o Aston Villa ataca

O Tottenham sofreu um golpe precoce durante o confronto com o Aston Villa, depois que o espanhol Pedro Porro, lateral-direito da equipe, se lesionou aos 17 minutos, caindo ao gramado em meio a uma rápida intervenção do departamento médico.

O departamento médico tentou verificar as condições do jogador e ajudá-lo a completar a partida, mas Porro não conseguiu prosseguir no jogo, obrigando De Zerbi a fazer uma substituição forçada apenas um minuto depois.

O treinador italiano colocou o jogador Archie Gray no lugar de Pedro Porro aos 18 minutos, sendo essa a primeira mudança forçada do Tottenham durante a partida.

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O sofrimento dos donos da casa não parou na lesão de Porro, pois a equipe recebeu novo golpe nos acréscimos do primeiro tempo, quando o Aston Villa conseguiu marcar o gol da abertura do placar.

O gol veio aos 45+4 minutos, após um erro conjunto da defesa e do goleiro do Tottenham, depois que Boubacar Kamara lançou uma bola cruzada para dentro da grande área, que foi recebida por Yohan Manzambi com um chute forte que balançou as redes.

Gol anulado e depois um segundo golpe

O Tottenham tentou voltar à partida no início do segundo tempo, e o reserva Mohammed Kudus conseguiu marcar o gol de empate aos 60 minutos, mas a alegria dos donos da casa não se completou, depois que a tecnologia do árbitro de vídeo assistente "VAR" interveio e anulou o gol por impedimento de Robertson.

Aos 67 minutos, o Aston Villa conseguiu ampliar sua vantagem, depois que a bola chegou a Jackson após um passe de Yohan Manzambi, que conseguiu driblar o defensor do Tottenham e desferir um chute que não foi forte, mas enganou o goleiro dos donos da casa e se alojou nas redes.

O Tottenham seguiu com suas tentativas de diminuir a diferença, mas o Aston Villa desferiu novo golpe aos 79 minutos, depois que Emiliano Buendía marcou um gol espetacular com um chute-foguete.

O gol veio após um ataque rápido e vários passes dos jogadores do Aston Villa, antes de a bola chegar a John McGinn, que a passou rasteira para Buendía, que a chutou com força para dentro das redes.

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O Tottenham quebra o jejum de gols

Aos 86 minutos, o Tottenham finalmente conseguiu marcar seu primeiro gol na Premier League nesta temporada, após um jejum que durou 446 minutos, por meio de Conor Gallagher, que aproveitou um cruzamento rasteiro de seu companheiro Mohammed Kudus e alojou a bola nas redes, encerrando a seca de gols da equipe.

Aos oito minutos dos acréscimos, o Tottenham conseguiu marcar o segundo gol por meio do defensor holandês Jan Paul van Hecke, mas não foi suficiente para salvar a equipe da derrota.

Com esse resultado, o Tottenham estacionou nos dois pontos e ocupa o décimo oitavo lugar na tabela de classificação da Premier League, enquanto o Aston Villa elevou sua pontuação para 4 pontos, na décima quinta posição, depois de conquistar sua primeira vitória na competição nesta temporada.

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