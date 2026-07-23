O Al-Hilal, da Arábia Saudita, respondeu de forma indireta aos rumores que ligam as suas estrelas Salem Al-Dawsari e o francês Karim Benzema a uma saída do clube durante o atual período de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam mencionado o desejo do Al-Hilal de se desfazer de Al-Dawsari e Benzema antes do início da nova temporada, sobretudo por ser a última nos respetivos contratos com o clube, em meio ao interesse de alguns outros clubes.

O Al-Hilal publicou, esta quinta-feira, um vídeo na sua conta oficial na rede social «X», no qual revelou a camisola alternativa de cor branca que vestirá durante a próxima temporada 2026-2027.

No vídeo apareceram vários dos atuais craques do Al-Hilal, liderados por Salem Al-Dawsari e Karim Benzema, além dos meio-campistas o português Rúben Neves e o sérvio Sergej Milinković-Savić, o lateral francês Theo Hernández e os defensores o turco Yusuf Akçiçek e o senegalês Kalidou Koulibaly.

Muitos consideram que a presença com a nova camisola antes do início da temporada é sinal da continuidade dos jogadores na próxima época, embora tal não se aplique a alguns casos.

Salem Al-Dawsari é considerado uma das lendas do Al-Hilal, tendo apresentado o seu melhor nível ao longo de 15 anos, desde a sua promoção à equipa principal em 2011, mas caiu de rendimento de forma acentuada na última temporada sob o comando do treinador italiano Simone Inzaghi.

Em contrapartida, Benzema juntou-se ao Al-Hilal durante o último período de transferências de inverno, após rescindir o seu contrato com o Al-Ittihad, mas sofreu com uma série de lesões que limitaram o seu número de jogos com a equipa a 13 partidas, nas quais marcou 9 golos e deu 5 assistências.