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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Com muletas e lágrimas... Recepção lendária a Koné após a lesão que abalou a Copa do Mundo

Canadá
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I. Kone
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Durante a partida contra o Catar

Em um momento comovente, Ismail Koné, estrela da seleção canadense, retornou hoje, sábado, ao campo de treinamento de sua seleção, menos de 48 horas após sofrer uma lesão terrível no tornozelo durante a partida contra o Catar, sendo recebido como um herói por seus companheiros, apesar de sua participação na Copa do Mundo de 2026 ter chegado ao fim.

De acordo com o que foi divulgado pela Federação Canadense de Futebol em suas contas oficiais nas redes sociais, o ex-jogador do Sassuolo, da Itália, chegou ao campo de treinamento da seleção em um carro oficial e desceu do veículo apoiado em duas muletas, em meio a gritos de torcida e aplausos calorosos de todos os membros da delegação canadense.

O vídeo divulgado mostrou momentos emocionantes, em que Koné abraçou seus companheiros, que gritavam seu nome, antes de tirar uma foto comemorativa com a equipe médica que supervisionou seu tratamento. Em seguida, ele foi colocado em uma cadeira de rodas, com a perna lesionada apoiada em uma almofada com a bandeira do Canadá.

No final do vídeo, aparecia a mensagem: “Obrigado à equipe médica do Hospital Geral de Vancouver”, em referência ao sucesso da cirurgia à qual o jogador de 24 anos foi submetido logo após a lesão.

Koné, que já jogou pelo Marselha, do França, sofreu a lesão aos 51 minutos da partida em que o Canadá goleou o Catar por 6 a 0 na noite da última quinta-feira, no BC Place, em Vancouver.

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Após um contato que, à primeira vista, parecia inofensivo com o jogador catariano Asim Madibo, o meio-campista da seleção nacional (41 partidas, 4 gols) caiu no chão, e seus olhos se arregalaram de choque ao ver o tornozelo torcido em um ângulo quase reto em relação ao resto da perna, enquanto as imagens de TV revelavam a parte inferior da perna terrivelmente dobrada para dentro.

Os jogadores e a comissão técnica ouviram claramente o som do osso se quebrando, o que deixou todos em estado de choque, antes que a equipe médica se apressasse a prestar os primeiros socorros e o transportasse em uma maca para fora do campo, enquanto Koné acenava para seus companheiros e para a torcida na tentativa de tranquilizá-los.

Apesar de sua participação no torneio ter chegado ao fim, a Federação Canadense confirmou que Koné permanecerá com a seleção até o fim da campanha do país na Copa do Mundo, em uma atitude que reflete o forte espírito coletivo da equipe.

Após o empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina na partida de estreia, o Canadá conquistou sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, depois de ter sofrido derrotas em suas duas participações anteriores (1986 e 2022).

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