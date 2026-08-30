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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Vídeo: com as armas Bellingham e Mbappé, Real Madrid destrói o Málaga com três gols em 11 minutos

Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
K. Mbappe
J. Bellingham
Espanha
França
England

Início arrasador do Real Madrid

O Real Madrid impôs domínio total em sua partida diante do Málaga, no estádio Santiago Bernabéu, pela La Liga.

Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, roubou os holofotes na partida de sua equipe neste domingo, enquanto seu companheiro Kylian Mbappé exerceu seu passatempo predileto de balançar as redes.

Bellingham marcou o primeiro gol do Real Madrid aos 19 minutos, após uma arrancada notável com a qual rompeu a defesa do Málaga e finalizou de forma marcante para o fundo das redes.

Os jogadores do Málaga protestaram, exigindo a marcação de uma falta sobre Bellingham no início da jogada, mas o árbitro confirmou a validade do gol.

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E aos 26 minutos, Bellingham contribuiu para um novo gol, ao cabecear com força em direção ao gol; um dos jogadores do Málaga tentou tirar a bola, que acabou batendo nas costas do goleiro Alfonso Herrero e morrendo no fundo das redes.

Aos 30 minutos veio o terceiro gol do Real Madrid, por meio de Kylian Mbappé, que aproveitou um cruzamento primoroso de Arnold para praticamente definir a partida a favor do Merengue naqueles poucos minutos.

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