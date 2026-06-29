Vídeo: Com a mão... Estrela brasileira irrita torcida japonesa

Matheus Cunha soltou um grito estrondoso após a emocionante vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, na segunda-feira, em Houston.

O craque do Manchester United dirigiu-se aos jogadores japoneses, apontou com a mão o número cinco e, em seguida, comemorou o número de títulos da Copa do Mundo conquistados pelo Brasil.

O Japão colocou a seleção brasileira sob grande pressão psicológica depois de abrir o placar no primeiro tempo, antes que a equipe do técnico Carlo Ancelotti se recuperasse e reagisse com gols de Casemiro (56º) e Martinelli (90+6).

O clima antes da partida entre Brasil e Japão foi, de certa forma, influenciado por declarações de ambos os lados. O atacante japonês Kento Shiojai, que não participou da partida na segunda-feira, declarou em entrevista à agência Kyodo News no último sábado: “O Brasil não é mais o que era”.

Quando questionado sobre essa declaração, o capitão da seleção, Marquinhos, disse ter percebido um certo orgulho excessivo na postura do jogador japonês.

Matheus Cunha permaneceu em campo até os 21 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Martinelli, que marcou o gol da vitória nos últimos instantes.

Espírito esportivo

De acordo com o site brasileiro Globo, “Mateus Cunha provocou a ira da torcida japonesa após o apito final com o gesto dos cinco títulos, mas mostrou outro lado de sua personalidade ao consolar Ao Tanaka, que também joga na Premier League e defende o Leeds. Ele conversou com seu adversário e o abraçou”.

Os sambistas agora aguardam o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para saber quem será seu adversário na próxima partida, marcada para o próximo domingo, nas oitavas de final, em Nova Jersey.

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