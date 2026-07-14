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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: Com a ajuda de Yamal... Oyarzabal acende a semifinal com um gol histórico

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
L. Yamal
M. Oyarzabal
França
Espanha
EUA

Um início explosivo para a partida

 Mikel Oyarzabal, jogador da seleção espanhola, marcou o primeiro gol da “La Roja” contra a França, aos 22 minutos da partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026, na noite desta terça-feira.

O gol saiu de um pênalti marcado por Lamine Yamal, depois que Lucas Dini lhe deu uma pancada com o pé em vez de afastar a bola.

O gol foi marcado após um claro domínio espanhol nos primeiros minutos da partida, em meio a um nervosismo evidente entre os jogadores da França.



De acordo com o site “Squawka”, Mikel Oyarzabal igualou o recorde histórico de maior número de gols marcados por um jogador pela Espanha em uma única edição da Copa do Mundo.

Oyarzabal elevou sua contagem para 5 gols nesta edição, igualando o recorde de Emilio Butragueño (1986) e David Villa (2010).




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