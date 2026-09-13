O Manchester City decidiu o dérbi da cidade de Manchester com uma vitória emocionante sobre o anfitrião Manchester United, por 1 a 0, na partida disputada no estádio Old Trafford, neste domingo, pela quarta rodada da Premier League inglesa.

O único gol do Manchester City foi marcado pelo norueguês Erling Haaland, aos 60 minutos, aproveitando um cruzamento dentro da pequena área.





Com o resultado, o Manchester City chegou a 12 pontos, na vice-liderança, atrás do líder Arsenal apenas pelo saldo de gols, enquanto o Manchester United estacionou nos 4 pontos, na 13ª posição.

O Manchester City jogou com dez jogadores desde os 23 minutos, quando Phil Foden foi expulso com cartão vermelho direto.

Polêmica de arbitragem no dérbi de Manchester

A partida teve uma polêmica de arbitragem, cujo início se deu com a expulsão de Phil Foden, aos 23 minutos, quando houve um choque entre Bruno Fernandes e Foden, com o último caindo ao chão em consequência disso, mas ele chutou o capitão do United com o pé, o que o árbitro Michael Oliver considerou uma infração que exigia a expulsão direta da partida.

Michael Oliver não hesitou em mostrar o cartão vermelho para Foden, deixando o Manchester City obrigado a completar o dérbi de Manchester com dez jogadores desde os 23 minutos, num duro golpe para a equipe, que perdeu um de seus principais elementos ofensivos muito cedo.

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A decisão de expulsar Foden provocou o protesto de Enzo Maresca, o treinador do Manchester City, à beira do campo, onde o técnico demonstrou sua raiva com a decisão do árbitro, mas não fez nenhuma alteração em sua escalação após o cartão vermelho, e preferiu manter os jogadores que estavam em campo até o fim do primeiro tempo.









A polêmica de arbitragem continuou no gol de Haaland, depois que seu companheiro Josko Gvardiol enviou um cruzamento dentro da área, que chegou ao atacante norueguês, que colocou a bola nas redes, mas o auxiliar levantou a bandeira de impedimento, levando o árbitro Michael Oliver a decidir anular o gol inicialmente, antes de o árbitro de vídeo intervir para revisar o lance e confirmar a correção da decisão.

Após recorrer à tecnologia do vídeo, Michael Oliver decidiu validar o gol a favor do Manchester City, depois de ficar constatado que o cruzamento de Gvardiol tocou no pé de Patrick Dorgu antes de chegar a Haaland, que já estava em posição de impedimento no momento do envio da bola, porém o toque do defensor do Manchester United mudou o rumo da jogada, levando o árbitro a considerar que a bola entrou em uma nova situação e a validar o gol.

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