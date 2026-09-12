O Chelsea manteve a série de pontos perdidos na Premier League, ao empatar de forma emocionante com o Hull City por 2 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, dentro das disputas da quarta rodada da competição.

O Chelsea começou a partida da maneira que desejava, depois que Morgan Rogers conseguiu colocar a equipe londrina à frente cedo, mas a vantagem não durou muito, e o jogo rapidamente se transformou em um teste difícil para os donos da casa.

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O Hull City não precisou de muito tempo para retornar ao confronto, quando o argelino Mohamed Belloumi aproveitou os erros da defesa do Chelsea de forma perfeita, e virou o placar de cabeça para baixo ao marcar dois gols consecutivos em poucos minutos, colocando sua equipe à frente em meio a um grande choque para os donos da casa.

Os dois gols de Belloumi saíram aos 28 e aos 34 minutos, depois que a confusão ficou evidente na linha defensiva do Chelsea, com o jogador argelino protagonizando um de seus momentos mais marcantes na partida e dando ao Hull City uma oportunidade histórica de sair com um resultado positivo diante de um adversário do porte da equipe londrina.

No segundo tempo, o Chelsea tentou reagir com toda a sua força, e aumentou a pressão ofensiva em busca de salvar os três pontos, o que se concretizou parcialmente aos 66 minutos, quando João Pedro conseguiu marcar o gol de empate após um passe magnífico de Cole Palmer pelo lado esquerdo.

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Apesar das tentativas do Chelsea durante os minutos restantes, a equipe não conseguiu marcar um terceiro gol que lhe garantisse a vitória, contentando-se com mais um ponto na disputa do campeonato, em um resultado que reflete a continuidade de suas dificuldades para conquistar vitórias.

Este empate é o segundo tropeço consecutivo do Chelsea na Premier League, depois de ter sofrido a derrota na rodada passada diante do Arsenal por 2 a 1, com a equipe perdendo quatro pontos nas duas últimas partidas após um início que trazia ambições maiores.

O Chelsea elevou seu saldo para 7 pontos, ocupando provisoriamente a quarta posição, enquanto o Hull City chegou a 8 pontos na terceira colocação, dando continuidade a seu início notável e saindo do estádio do Chelsea com um resultado que confirma sua capacidade de enfrentar os grandes.

As surpresas da partida não pararam no resultado, pois o confronto testemunhou um número marcante depois que o Hull City encerrou um longo período de espera diante do Chelsea, ao conquistar um resultado positivo contra a equipe londrina na Premier League pela primeira vez desde 2010.

Enquanto o Chelsea buscava retornar ao caminho das vitórias após sua queda diante do Arsenal, viu-se novamente diante de um novo problema, depois de desperdiçar sua vantagem inicial e permitir que o Hull City aproveitasse seus erros, com a equipe londrina mantendo a perda de pontos no início da temporada.