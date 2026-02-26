VÍDEO: Carlton Cole, lenda do West Ham, fala sobre as frustrações do Chelsea, seu respeito por Harry Kane e sua amizade com 50 Cent no último podcast Beast Mode On
No último episódio do podcast Beast Mode On, o ex-atacante do West Ham e da seleção inglesa Carlton Cole se junta a Adebayo Akinfenwa para conversar sobre sua vida no Chelsea e sua decisão de deixar o clube, como irritou José Mourinho com suas idas a boates, os conselhos de vida que recebeu de 50 Cent e muito mais.
