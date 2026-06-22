Vídeo... Calça rasgada gera polêmica sobre a validade do gol de Salah!

A partida entre Egito e Nova Zelândia teve um momento dramático aos 66 minutos, quando o astro neozelandês Ben Old caiu com dores após uma forte entrada dentro da grande área, exatamente na jogada que antecedeu o segundo gol da seleção egípcia.

Enquanto Old recebia atendimento médico e reclamava de uma falta, a seleção egípcia retomou rapidamente o jogo em um contra-ataque organizado que resultou no gol da virada, o que acendeu a polêmica sobre a arbitragem e a indignação dos jogadores neozelandeses, que consideraram que seu companheiro merecia uma decisão diferente.

O jornal britânico “The Sun” informou que, no momento em que Ben Old, estrela do Saint-Étienne, avançou em direção à bola dentro da área do Egito, ocorreu uma forte disputa com o zagueiro Yasser Ibrahim.

O jornal destacou que Old chegou primeiro à bola, mas caiu no chão com dor após a entrada, alegando ter sofrido uma lesão em uma área sensível que rasgou suas calças; enquanto o jogador estava no chão pedindo a intervenção do árbitro, este decidiu dar continuidade à jogada.

Naqueles segundos, a seleção egípcia executou um lançamento lateral rápido que se transformou em um contra-ataque bem executado; a bola chegou a Mohamed Salah, que a controlou com calma e marcou o gol que colocou o Egito na frente por 2 a 1, aproveitando a confusão na defesa neozelandesa após a queda de Old.

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O gol provocou a ira dos jogadores da Nova Zelândia; os reservas na linha lateral levantaram os braços em protesto, e Chris Wood protestou veementemente contra o árbitro. Já Old dirigiu-se diretamente ao quarto árbitro depois de perceber que sua calça estava rasgada e precisava ser trocada.

Ben Old, de 23 anos, disse após a partida: “Toquei na bola primeiro e senti que havia uma falta; caí no chão com dor e achei que o árbitro marcaria uma falta, mas ele indicou que o jogo continuasse”.

Ele acrescentou: “A entrada causou uma dor aguda e rasgou minha roupa. Fiquei apavorado por alguns instantes, mas o médico me tranquilizou depois, dizendo que estava tudo bem. Tivemos que trazer um short novo porque o meu estava rasgado”.

Apesar da frustração, Old mostrou-se diplomático: “Isso é futebol, o árbitro tomou sua decisão e temos que aceitá-la. É frustrante porque a jogada aconteceu antes do gol, mas eles marcaram um terceiro gol depois disso, então não dá para culpar uma única jogada”.

A Nova Zelândia abriu o placar com uma cabeçada de Finn Sormann, antes de Mustafa “Zico” Abdel Raouf empatar o jogo. Após o gol da virada, Mahmoud Trezeguet marcou o terceiro gol, garantindo a vitória dos Faraós por 3 a 1 e a liderança do grupo com 4 pontos.

Já a imagem de Old aguardando um short novo na área técnica deixou os comentaristas da ITV confusos no início, antes que a situação ficasse clara: uma lesão inusitada em um momento decisivo de uma partida da Copa do Mundo.