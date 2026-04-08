Vídeo: Benzema faz história com mais um hat-trick pelo Al-Hilal

O astro francês Karim Benzema escreveu seu nome com letras de ouro na história do Al-Hilal, após marcar um hat-trick espetacular contra o Al-Khaloud, na noite desta quarta-feira, na 29ª rodada da Liga Saudita Roshen.

O experiente artilheiro francês conseguiu balançar as redes do Al-Khaloud com três gols no primeiro tempo, aos 9, 31 e 5+45 minutos, após uma atuação impressionante.

Este é o segundo hat-trick de Benzema pelo Al-Hilal em sete partidas disputadas até agora, elevando seu saldo para oito gols e duas assistências decisivas, uma média de gols impressionante.

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Além disso, “Benz” elevou seu total para 20 hat-tricks na carreira, sendo 7 em campos sauditas (2 pelo Al-Hilal e 5 pelo Al-Ittihad), além de 11 com o Real Madrid e dois com o Olympique de Lyon.

O Al-Hilal se tornou o segundo clube saudita que mais sofreu gols de Benzema desde sua chegada no verão de 2023, com 6 gols, sendo 3 contra o Al-Ittihad e outros 3 contra o Al-Hilal.



























