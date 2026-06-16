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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Aumento de 6.000%... O vencedor dos espanhóis explode no Instagram em 90 minutos

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O que aconteceu durante a partida entre Espanha e Cabo Verde?

Jusimar Dias, o goleiro conhecido mundialmente como “Fozinha”, precisou de apenas uma partida na Copa do Mundo para passar de um jogador seguido por alguns milhares de pessoas a um dos nomes mais comentados nas redes sociais. Ele conseguiu um empate histórico de 0 a 0 contra a Espanha e ganhou fama mundial instantânea.

Os números no Instagram foram mais impressionantes do que a torcida nas arquibancadas. Antes do apito inicial, a conta de Fozinha tinha cerca de 45 mil seguidores; às 15h45, horário da costa leste dos EUA, ou seja, menos de duas horas após o fim da partida, o número já havia ultrapassado 2 milhões de seguidores, antes de saltar posteriormente para mais de 2,7 milhões, em um aumento de mais de 6.000% em poucas horas. 

Fontes americanas, com destaque para o “USA Today”, documentaram o salto de “pouco mais de 43 mil para mais de dois milhões”, enquanto outros relatórios registraram o aumento de cerca de 46 mil para 2,4 milhões de seguidores no mesmo dia.

O que causou a explosão não foi uma campanha de marketing, mas 90 minutos de resistência diante do principal candidato ao título, já que a Espanha, campeã europeia, chutou 27 vezes, sete delas no gol, e teve uma média de gols esperados de 2,10, segundo estatísticas da ESPN, mas esbarrou no goleiro experiente dos campos africanos e das ligas europeias menores há duas décadas.

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Foziniya defendeu sete bolas decisivas, incluindo um mergulho de corpo inteiro em um chute de longe e o desvio de uma cabeçada de Aymeric Laporte na linha do gol, mantendo sua baliza invicta e garantindo ao seu país o primeiro ponto na história de suas participações na Copa do Mundo.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) o elegeu o melhor jogador da partida, tornando-o o goleiro de maior idade a manter o gol invicto em uma partida da Copa do Mundo e o segundo jogador mais velho a disputar sua primeira partida no torneio.

O técnico Bobista o descreveu após a partida como um “símbolo de resistência”, enquanto as lágrimas de Vuzinja se misturavam ao suor da batalha ao falar sobre sua família, que não pôde comparecer devido a problemas com o visto.

O engraçado é que o próprio goleiro veterano não tinha noção da magnitude do que aconteceu fora do campo. Durante a entrevista após a partida, foi informado de que seus seguidores saltaram de menos de 50 mil para milhões, e respondeu com uma única palavra que se espalhou posteriormente por todas as plataformas: “Inacreditável”.

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