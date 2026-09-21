O Atlético de Madrid enviou uma mensagem contundente ao Real Madrid e ao seu técnico José Mourinho, exigindo o fim do que classificou como "assédio aos árbitros", na sequência da polêmica que se seguiu ao dérbi da capital espanhola no estádio Riyadh Air Metropolitano.

As repercussões do dérbi seguem em curso no dia seguinte à partida, com um clima de felicidade reinando dentro do Atlético de Madrid após a vitória, antes da pausa que se estende por três semanas, enquanto o Real Madrid se sente vítima de uma grande injustiça arbitral.

Mourinho concretizou essa postura durante a coletiva de imprensa, após ter trazido uma imagem que continha dois lances geradores de polêmica, levando o clube madrilenho a responder ao treinador português.

O Atlético de Madrid publicou sua mensagem em suas contas nas redes sociais, recorrendo também a uma impressora, escrevendo: "Parem com o assédio aos árbitros agora", acompanhada de uma imagem de Mourinho dentro da sala de coletivas do estádio Riyadh Air Metropolitano, exibindo a imagem impressa que gerou a polêmica poucos minutos antes.





Anteriormente, Diego Simeone, diretor técnico do Atlético, já havia respondido ao treinador português do mesmo assento, poucos minutos após o episódio, afirmando: "Nem tudo é permitido. Não importa se o seu nome é Mourinho, Flick ou Simeone, não se pode ultrapassar os limites do respeito".

O clube reafirmou seu apego a essa mensagem, após já ter dirigido críticas irônicas em dérbis anteriores, por meio de publicações que aludiam à "máquina" midiática.



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